Географический диктант РГО пройдет в России и других странах 11 ноября

"Географический диктант состоится 11 ноября в 12:00 по местному времени во всех регионах России и многих зарубежных странах. Его можно написать как очно, так и заочно на сайте dictant.rgo.ru", - сказал он.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Географический диктант в четвертый раз пройдет в России и многих других странах 11 ноября, сообщил во вторник журналистам первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Николай Касимов.

По его словам, в 2017 году диктант написали более 260 тыс. человек в 25 странах в пяти частях света. Центральная площадка диктанта будет организована в Московском государственном университете им. М. М. Ломоносова. "В этом году мы хотим изменить характер вопросов. Мы теперь хотим сделать диктант более массовым, праздничным, познавательной игрой", - добавил Касимов.

Как уточнили в РГО, уже зарегистрировано 180 площадок диктанта, из которых четыре за рубежом - на Кипре, в Южной Корее и Норвегии. Наиболее часто площадки устраиваются на базе школ, университетов, библиотек, а также организовываются в природных заповедниках и национальных парках.

"Диктант состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Для оценки каждой из частей диктанта применяется 100-балльная шкала. Соответственно, каждый участник диктанта получает два результата", - пояснили в РГО.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года по инициативе председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.