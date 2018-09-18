В Норильске объявлен конкурс на разработку плана городской среды

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство развития Норильска принимает заявки на создание мастер-плана города - долгосрочной стратегии развития его городской среды и архитектуры. В сентябре планируется завершить прием заявок, сообщила ТАСС старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова.

"Агентство развития Норильска проводит конкурс среди компаний, которые могли бы разработать мастер-план развития города. В ближайшие недели закончится прием заявок, по результатам рассмотрения которых будут выбраны консультанты, которые помогут создать этот мастер-план", - сказала Зелькова.

Она добавила, что сам мастер план представят общественности Норильска в 2019 году.

Агентство развития Норильска - это некоммерческая организация, которая занимается поддержкой социально- значимых проектов в сфере туризма, культуры и предпринимательства. Учредителями агентства выступают администрация города, компания "Норильский никель" и Фонд Владимира Потанина.