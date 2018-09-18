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Патриарх Кирилл и муфтий Сирии обсудят в Москве защиту христиан на Ближнем Востоке

На встрече затронут вопросы взаимодействия между христианскими церквами и исламской уммой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник вечером в Даниловом монастыре проведет встречу с Верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном, сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Стороны обсудят вопросы, связанные с защитой христиан на Ближнем Востоке, а также вопросы взаимодействия между христианскими церквами и исламской уммой в контексте сегодняшнего положения верующих в Сирии", - отметил отец Александр.

Ранее во вторник муфтий Сирии посетил в Москве музей ветеранской организации "Боевое братство", где для него провел экскурсию заместитель председателя братства, координатор группы дружбы между парламентами РФ и Сирии Дмитрий Саблин.

Теги
СирияРоссияКирилл (патриарх)Саблин, Дмитрий Вадимович
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