В Госдуме предлагают 20 сентября принять проект о штрафах за увольнение перед пенсией

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Предлагается рассмотреть вопрос на заседании нижней палаты 20 сентября, пояснили ТАСС в аппарате комитета.

К редакции второго чтения поступило три поправки, однако комитет все их отклонил. Таким образом, сохраняется редакция первого чтения.

Инициатива была внесена президентом и одобрена депутатами в первом чтении 13 сентября. В соответствии с ней Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Согласно этим нормам такие действия предлагается наказывать "штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов". Оговаривается, что под предпенсионным возрастом "понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".

Как подчеркивается в пояснительной записке, "в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".

Пенсионный законопроект

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.