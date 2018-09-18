В России может появиться единый регистр для обеспечения льготников лекарствами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета предлагает создать единый реестр льготников для обеспечения лекарствами. Речь об этом шла на совещании по подготовке заседания президиума Госсовета по вопросу "О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ", которое провел помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.
"В целях реализации государственных гарантий в сфере лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, а также дальнейшего развития системы лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении предложено сформировать единый регистр учета таких граждан", - говорится в отчете о совещании, опубликованном на сайте Кремля .
В ходе встречи руководитель рабочей группы, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский проинформировал участников совещания о ходе подготовки доклада рабочей группы к заседанию президиума. "В проекте доклада представлены разделы, посвященные вопросам государственных гарантий в сфере лекарственного обеспечения граждан, обеспечения доступности лекарственных препаратов для населения, региональных закупок лекарственных препаратов, государственного контроля качества лекарственных препаратов, а также повышения доступности лекарственного обеспечения населения в Российской Федерации", - отмечается в сообщении на сайте.
"Участниками заседания рабочей группы внесены предложения и замечания по проекту доклада рабочей группы. Члены рабочей группы согласились с необходимостью разработки комплекса мероприятий по совершенствованию лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями", - говорится в сообщении Кремля. "Рассмотрены также проблемы, связанные с региональными закупками лекарственных препаратов, в том числе у единственного поставщика", - отмечается на сайте.
Работа по подготовке проекта доклада будет продолжена, говорится в сообщении.
Заседания президиума Госсовета проходят, как правило, один раз в несколько месяцев под председательством президента РФ. На рассмотрение его участников выносится один вопрос. Один или два раза в год проводится заседание Госсовета в полном составе.