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Карты Museum Multi-Pass разработают в России по аналогии с Fan ID

Обладатели карты смогут без визы въезжать на территорию России и посещать бесплатно все музеи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Музейная карта Museum Multi-Pass создается в России. Предполагается, что ее обладатели смогут въезжать в страну без визы, по аналогии с Fan ID на прошедшем чемпионате мира по футболу, сообщил во вторник гендиректор "Росизо" Сергей Перов на презентации в Минкультуры РФ.

"Существует и функционирует система Fan ID по безвизовому въезду в РФ. Мы прорабатывали со всеми заинтересованными структурами, в том числе с привлечением Мосгортура совместно с ведущими федеральными музеями - Третьяковской галереей, Пушкинским музеем, историческим, возможность запуска этой системы", - рассказал Перов.

Он добавил, что продукт создается по аналогии с европейскими, когда турист приезжает в город, получает одну универсальную карту на руки и может посещать все музеи бесплатно по мультипассу.

"Правительство Москвы предварительно не видит проблем и готово свои муниципальные музеи обязать принимать мультипасс, и видится это так, что федеральные, муниципальные и частные музеи должны быть доступны для посещения по этому универсальному документу", - добавил Перов. По его словам, могут быть подключены сервисы и по проезду в общественном транспорте.

В Минкомсвязи РФ, являющемся оператором Fan ID, также дали свои рекомендации по музейной карте. "Остался последний этап - согласование с МИД. Потому что не совсем понятно, как это будет существовать в режиме электронной визы, и какие пошлины будут", - сказал Перов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложение и поручил "Росизо" продолжить проработку вопроса. "Идея хорошая, мы давно об этом говорили", - отметил он.

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