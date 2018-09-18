Карты Museum Multi-Pass разработают в России по аналогии с Fan ID

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Музейная карта Museum Multi-Pass создается в России. Предполагается, что ее обладатели смогут въезжать в страну без визы, по аналогии с Fan ID на прошедшем чемпионате мира по футболу, сообщил во вторник гендиректор "Росизо" Сергей Перов на презентации в Минкультуры РФ.
"Существует и функционирует система Fan ID по безвизовому въезду в РФ. Мы прорабатывали со всеми заинтересованными структурами, в том числе с привлечением Мосгортура совместно с ведущими федеральными музеями - Третьяковской галереей, Пушкинским музеем, историческим, возможность запуска этой системы", - рассказал Перов.
Он добавил, что продукт создается по аналогии с европейскими, когда турист приезжает в город, получает одну универсальную карту на руки и может посещать все музеи бесплатно по мультипассу.
"Правительство Москвы предварительно не видит проблем и готово свои муниципальные музеи обязать принимать мультипасс, и видится это так, что федеральные, муниципальные и частные музеи должны быть доступны для посещения по этому универсальному документу", - добавил Перов. По его словам, могут быть подключены сервисы и по проезду в общественном транспорте.
В Минкомсвязи РФ, являющемся оператором Fan ID, также дали свои рекомендации по музейной карте. "Остался последний этап - согласование с МИД. Потому что не совсем понятно, как это будет существовать в режиме электронной визы, и какие пошлины будут", - сказал Перов.
Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложение и поручил "Росизо" продолжить проработку вопроса. "Идея хорошая, мы давно об этом говорили", - отметил он.