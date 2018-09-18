МВД РФ предложило Белоруссии расширить список нарушений ПДД, признаваемых обеими странами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил белорусским коллегам расширить перечень правонарушений в области дорожного движения, решения по которым будут признаваться обеими странами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
Колокольцев прибыл в Полоцк для участия в объединенной коллегии Союзного государства, где были обсуждены вопросы безопасности на дорогах и спортивных мероприятиях. По данным ведомства, обсуждая тему обеспечения дорожной безопасности, участники коллегии сошлись во мнении, что МВД России и Белоруссии в этом направлении взаимодействуют успешно.
"Была отмечена необходимость совершенствования правовых и организационных аспектов. В частности, Колокольцев предложил проработать возможность расширения перечня составов правонарушений в области дорожного движения, решения по которым должны признаваться и исполняться обеими сторонами. Не менее важен обмен информацией в электронном виде между подразделениями Госавтоинспекции двух ведомств", - сказали в пресс-центре.
Также на коллегии отмечалось, что российские полицейские оказывают помощь белорусским коллегам в установлении и задержании водителей, скрывшихся с мест происшествий. Для отработки алгоритма взаимодействия при возникновении подобных ситуаций периодически проводятся учения по специальному плану "Перехват", а также проводится скоординированная работа по розыску похищенных автомобилей, выявлению каналов и способов их легализации.