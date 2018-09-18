Пекинский университет присвоил писателю Александру Семенову звание почетного профессора

ПЕКИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Пекинский университет иностранных языков присвоил во вторник звание почетного профессора российскому писателю-прозаику Александру Семенову. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, торжественная церемония состоялась в библиотечном комплексе высшего учебного заведения.

"Сегодня мы торжественно присваиваем господину Семенову звание почетного профессора для того, чтобы выразить Александру Михайловичу наше высочайшее уважение к нему как к истинному мастеру словесности", - заявил на церемонии секретарь партийного комитета Пекинского университета иностранных языков Ван Динхуа. Это звание, отметил он, предоставит российскому писателю право участвовать в формировании учебных планов для профильных научных дисциплин.

"Это позволит ему передавать студентам нашего университета свои знания и опыт. Вступление господина Семенова в ряды профессорского состава нашего университета означает, что сегодня дан новый старт развитию литературы как учебной дисциплины Пекинского университета иностранных языков", - подчеркнул глава парткома высшего учебного заведения.

"Для меня присвоение этого звания является большой честью. Развитие гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем говорит о близости душевных стремлений наших народов", - поделился с ТАСС писатель своими впечатлениями.

"Мы, жители России и Китая, очень разные, но в своей цельности, сердцевине, содержим очень близкие чувства. Думаю, если их обнажить, то они окажутся очень простыми: это миролюбие, сердечность, это желание дружить, понимать друг друга", - указал он. "Ведь почему люди разъединяются? Из-за непонимания в силу каких-то национальных особенностей, других условий, по этой причине взаимное изучение культуры наших народов является крайне важным", - резюмировал он.

В ходе церемонии первый секретарь посольства России в Китае Игорь Поздняков также вручил секретарю парткома Пекинского университета иностранных языков Вану Динхуа издание "Дипломатического вестника" МИД России. Книга представляет собой сборник статей и выступлений главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Как пояснил дипломат, издание может быть задействовано в учебной программе университета в качестве хрестоматии общественно-политических текстов для подготовки нового поколения китайских дипломатов и русистов.

О писателе

Писатель-прозаик Александр Семенов начал свою литературную карьеру в 1980-х годах. Среди его произведений - повести "Вольные кони", "Кара небесная", "К маме", "Родня", "Небеса молчат" и другие. Некоторые произведения переводились на французский и польский языки, а книга повестей и рассказов "Поминай как звали" в 2014 году была переведена на китайский язык и издана в Пекине.

С 1993 года Семенов состоит в Союзе писателей России. В 2004 году он был удостоен Всероссийской литературной премии имени И.А. Бунина, а в 2018 году писатель стал лауреатом Национальной литературной премии имени В.Г. Распутина и был удостоен звания почетного работника прокуратуры Российской Федерации.