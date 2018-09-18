Кузнецова отметила эффективность работы псковских властей по устройству сирот в семьи

ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила положительный опыт Псковской области по работе с детьми-сиротами. В регионе все больше детей обретают новые семьи, кроме того, снижется доля детей, которых приемные родители возвращают обратно в интернаты, сообщила Кузнецова в ходе совещания по вопросам организации деятельности органов опеки и попечительства в Пскове.
"Мне хочется подчеркнуть опыт Псковской области, мы проанализировали ваши показатели. С одной стороны, идет сокращение сиротских учреждений, [происходит] помещение детей в приемную семью, замещающие семьи. С другой стороны - сокращение возвратов из приемных семей. Это значит, ведется работа, это, конечно, нельзя не приветствовать", - сказала Кузнецова.
По данным администрации региона, в социальных организациях и учреждениях профессионального образования Псковской области воспитывается 240 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году таких детей было на 54 больше. С начала года в регионе 136 детей обрели новые семьи.
На протяжении последних лет Псковская область входит в число регионов-лидеров по устройству в семьи детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Сейчас на семейном воспитании находится 89% ребят или более 2 тыс. человек. Почти 10 лет назад этот показатель составлял 36%".
Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки. В частности, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тыс. рублей в течение пяти лет, а опекуны и попечители - ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9-11 тыс. рублей.