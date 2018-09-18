Минздрав готов обсудить инициативу введения "сухого закона"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минздрав России готов рассмотреть инициативу введения "сухого закона" в случае, если она поступит. Подобные инициативы должны тщательно обсуждаться, чтобы учесть все возможные сопутствующие риски, заявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Ранее СМИ сообщили о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой на время ввести в России "сухой закон" до того, как принципиально изменятся показатели алкоголизации населения.

"Мы боремся со злоупотреблением алкоголя. А что касается таких радикальных инициатив - они должны очень тщательно обсуждаться, чтобы от них была только польза, но не было вреда сопутствующего, который может быть при принятии радикальных каких-то решений", - сказал министр.

Она отметила, что пока Минздрав России не получал соответствующий запрос.

"Мы будем обязательно это [инициативу] изучать, к нам пока такой инициативы не заходило", - уточнила министр.