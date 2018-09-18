Два пешеходных туристических маршрута открыли в музее-заповеднике "Пустозерск"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Два пешеходных туристических маршрута протяженностью 10 и 5 км открыли в музее-заповеднике "Пустозерск" под Нарьян-Маром в Ненецком автономном округе, сообщила ТАСС директор музея Елена Меньшакова.
"Большой - это экологический маршрут "Большая пустозерская тропа", его разработка продолжается, там установлены арт-объекты в стиле лэнд-арт. Мы опробовали его на наших местных жителях, они с удовольствием восприняли то, что было сделано волонтерами и сотрудниками парка в течение года. Второй маршрут - "Легенды и были Малого бора": мы показываем участок реликтового леса, ненецкое и русское кладбища, рассказываем мифы и легенды, которые сохранились об этом месте", - сказала Меньшакова.
По ее словам, на маршруте "Легенды и были Малого бора" разработана база для создания пунктов наблюдений за фауной, установлены навигационные указатели и фигуры северных животных, изготовленные мастерами арт-фестиваля "Тайбола" из местных материалов. Работы по оборудованию "Большой пустозерской тропы" продолжатся в следующем году: планируется разместить стенды и оборудовать места наблюдения за животными. "Эти два маршрута в Малом бору сходятся, поэтому при желании 10-километровый маршрут можно продолжить за счет малого", - отметила Меньшакова.
Пустозерский комплексный историко-природный музей был открыт 5 ноября 1991 года. В его состав вошли памятник археологии федерального значения "Городище Пустозерск" и мемориальная часть деревни Устье с архитектурными объектами. Целью деятельности заповедника является изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пустозерска - первого русского города в Арктике, научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, приобщение к истории России.