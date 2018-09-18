Обломки Як-1 из эскадрильи "Нормандия-Неман" передали в калужский школьный музей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Французский военный историк Пьер Малиновский передал в дар школьному музею гимназии № 19 в Калуге обломки истребителя Як-1, входившего в состав знаменитого авиационного полка времен Второй мировой войны "Нормандия-Неман". Экспозицию пополнили фрагменты лобового стекла, мотора и крыла, рассказал ТАСС во вторник директор учебного заведения Денис Миронов.
"Конечно, это целиком и полностью его (Пьера Малиновского) инициатива - нам это подарить. В гимназии много лет существует Музей боевой славы, часть экспозиции посвящена [эскадрилье] "Нормандия-Неман", - сказал Миронов.
Малиновский специализируется на поиске погибших бойцов французского истребительного авиационного полка, воевавшего на советско-германском фронте в 1943-1945 годах. Специалисту удалось установить, что самолетом управлял французский пилот эскадрильи Жан Блез де Сибур. Обломки были обнаружены в реке под Смоленском.
Помимо этих артефактов, музей получил также в дар экспонаты, связанные с Первой мировой войной: флакон для лекарств, железные номерки с могил французских солдат и фрагмент ремня.