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Обломки Як-1 из эскадрильи "Нормандия-Неман" передали в калужский школьный музей

Учебное заведение также получило в дар артефакты, связанные с Первой мировой войной

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Французский военный историк Пьер Малиновский передал в дар школьному музею гимназии № 19 в Калуге обломки истребителя Як-1, входившего в состав знаменитого авиационного полка времен Второй мировой войны "Нормандия-Неман". Экспозицию пополнили фрагменты лобового стекла, мотора и крыла, рассказал ТАСС во вторник директор учебного заведения Денис Миронов.

"Конечно, это целиком и полностью его (Пьера Малиновского) инициатива - нам это подарить. В гимназии много лет существует Музей боевой славы, часть экспозиции посвящена [эскадрилье] "Нормандия-Неман", - сказал Миронов.

Малиновский специализируется на поиске погибших бойцов французского истребительного авиационного полка, воевавшего на советско-германском фронте в 1943-1945 годах. Специалисту удалось установить, что самолетом управлял французский пилот эскадрильи Жан Блез де Сибур. Обломки были обнаружены в реке под Смоленском.

Помимо этих артефактов, музей получил также в дар экспонаты, связанные с Первой мировой войной: флакон для лекарств, железные номерки с могил французских солдат и фрагмент ремня.

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РоссияФранцияКалужская областьСмоленская область
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