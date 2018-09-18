Мосгордума предлагает создать на федеральном уровне стандарт детских комнат в ТЦ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мосгордума намерена подготовить поправки в действующее федеральное законодательство для разработки единого стандарта детских комнат в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

Как пояснила ТАСС собеседница агентства, в действующем законодательстве не существует понятия "детская игровая комната", пребывание в которой сопряжено с временным присмотром за детьми третьими лицами, а также отсутствует нормативная база, регулирующая деятельность таких комнат. Несмотря на то, что в российском законодательстве имеются примеры регулирования вопросов, связанных с присмотром за детьми, игровые комнаты поле их не подпадают.

"Таким образом, нормативного правового акта, содержащего специальные нормы, регулирующие правила присмотра за детьми в игровых комнатах, в действующем российском законодательстве нет. По факту у нас и не установлены требования к персоналу и помещениям. Большинство вопросов, требующих решения, находятся в сфере регулирования федерального законодательства. Учитывая необходимость обеспечения защиты прав и законных интересов детей во время их нахождения в игровых комнатах, депутаты Московской городской Думы в ближайшее время готовы рассмотреть вопрос о внесении изменений в ряд федеральных законов, в том числе - "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", изменений потребуют и многие подзаконные акты", - сказал Шапошников, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо дать определение понятия деятельности по временному присмотру за детьми, установить требования к организациям и лицам, осуществляющим эту деятельность.

"Безусловно, мы понимаем, что итоговое решение по вопросу о внесении изменений в законодательство целесообразно принять только после детального обсуждения с представителями родительского сообщества, бизнеса, экспертами, исполнительной властью", - заключил он.

Согласно графику работы Мосгордумы, круглый стол на соответствующую тему запланирован на четверг.