США выразили соболезнования России в связи с инцидентом с российским Ил-20 в Сирии

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США выразили соболезнования России в связи с инцидентом с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Соответствующее заявление сделал во вторник спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Хотел бы выразить соболезнования нашим партнерам по Совету Безопасности - России - в связи с трагической гибелью людей в результате произошедшей вчера катастрофой самолета. - отметил он. - Этот печальный инцидент напоминает нам о необходимости выработки долговременного, мирного и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией Совета Безопасности".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.