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США выразили соболезнования России в связи с инцидентом с российским Ил-20 в Сирии

Соответствующее заявление сделал спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета Безопасности ООН

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США выразили соболезнования России в связи с инцидентом с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Соответствующее заявление сделал во вторник спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

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"Хотел бы выразить соболезнования нашим партнерам по Совету Безопасности - России - в связи с трагической гибелью людей в результате произошедшей вчера катастрофой самолета. - отметил он. - Этот печальный инцидент напоминает нам о необходимости выработки долговременного, мирного и политического урегулирования конфликта в соответствии с резолюцией Совета Безопасности".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииКрушение российского Ил-20 в Сирии
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