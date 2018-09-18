Первые учащиеся завершили курс по наноматериалам на базе СГТУ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первые три группы инженеров прошли обучение по уникальной образовательной программе по наноматериалам на базе Саратовского технического университета (СГТУ), в дальнейшем они смогут разрабатывать материалы для аккумуляторов, применяемых в бытовой технике. Об этом во вторник сообщает один из инициаторов программы Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано".

"Завершилась апробация дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации специалистов, работающих над созданием высокоэффективных наноструктурированных электродных материалов для щелочных и литий-ионных аккумуляторов", - говорится на сайте "Роснано".

Литий-ионные аккумуляторы - одни из самых распространенных в современной бытовой электронной технике. На них работают сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, электромобили и другие устройства.

Первыми слушателями новой программы, срок обучение по которой составляет 244 часа, стали три группы инженеров саратовского ПАО "Завод автономных источников тока" (АИТ), который является основным производителем аккумуляторных батарей в европейской части России.

Директор Физико-технического института СГТУ Александр Гороховский пояснил, что производство литий-ионных аккумуляторов является одним из наиболее значимых случаев успешного применения наноматериалов и нанотехнологий, так как они позволяют значительно улучшить показатели работы этих устройств и открывают новые возможности их применения. "Мы должны готовить кадры для внедрения этих материалов и технологий в производственный процесс", - отметил Гороховский, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что программа создана в Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Гагарина совместно со специалистами из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевскогo при поддержке ФИОП.