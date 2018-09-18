Минпросвещения и РАН будут совместно проводить лекции для школьников

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения поддерживает Российскую академию наук (РАН) и готово оказать содействие в проведении просветительских лекций ведущих ученых для школьников всей страны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства.
Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил, что лекции и выступления академиков перед школьниками должны проводиться на регулярной основе, чтобы способствовать продвижению научного знания среди детей и молодежи, но этой деятельности необходима государственная поддержка.
"Без сомнения, подобный диалог академического сообщества с молодежью будет содействовать популяризации научных знаний, и мы всецело поддерживаем Российскую академию наук в этом направлении и готовы к совместной работе. Отмечу, что министерство совместно с ведущими площадками социальных сетей ведет проекты открытых научно-популярных онлайн-лекций, и мы приглашаем представителей академии принять в них участие", - цитирует пресс-служба министра просвещения Ольгу Васильеву.
В министерстве добавили, что уже около года работает онлайн-проект Минпросвещения "Лекторий", где транслируются научно-популярные лекции различных тематик. Суммарное количество просмотров составляет более 6,5 млн.