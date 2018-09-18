Папа Римский Франциск назвал сексуальность "даром божьим"

ВАТИКАН, 18 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал сексуальность и секс "даром божьим" и объяснил, в чем он заключается. Об этом понтифик говорил, отвечая на вопросы молодых верующих из приходов Франции, которых принял накануне на аудиенции. Полный текст беседы распространила во вторник служба печати Святого престола.

"Сексуальность, секс - это дар божий, который он нам дает. И у этого дара две цели - любовь и рождение новой жизни. Это - страстная любовь, когда между мужчиной и женщиной такая любовь, это дает вечную жизнь", - сказал Папа. Он напомнил, что Бог создавал и мужчину, и женщину по собственному подобию.

Франциск призвал различать "сексуальность от бога" и ту, что "оторвана от любви и используется для развлечения". "Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь", - предупредил понтифик. Он вспомнил, как встречался на площади Святого Петра с пожилыми парами, которые прожили вместе по 60 лет. Он назвал "настоящей сексуальностью" ту, что происходит от глубокой любви.