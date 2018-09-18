Мэрия Казани погасит долги ветерана-фронтовика, которому якобы угрожали коллекторы

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Казани погасят задолженность по коммунальным платежам 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко, которому, по данным местных СМИ, угрожали коллекторы. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Владимир Казанцев.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что управляющая компания добивается взыскания с пенсионера долга по оплате жилищно-коммунальных услуг путем отключения электроэнергии в его квартире. К взысканию долга управляющая компания якобы привлекла коллекторское агентство, от которого в его адрес поступали различные угрозы.

"Информация, изложенная в статье казанской газеты, будет тщательно проверена и, если она подтвердится, то этому вопиющему происшествию будет дана соответствующая оценка. В любом случае четкая позиция мэра Казани Ильсура Метшина - отключать электричество, да еще и угрожать ветерану - абсолютно отвратительная мера. Оставлять заслуженного ветерана без предоставления жилищно-коммунальных услуг не позволено никому. Руководством города принято решение погасить долги Юрия Александровича Величко за ЖКУ", - сказал Казанцев.

По данным местных СМИ, во время проведения в доме пенсионера капитального ремонта, он жил у знакомых. Поэтому счета за это время, по его мнению, не обоснованы. Также, по подсчетам Величко, в квитанциях за коммунальные услуги были допущены ошибки - фактический расход не соответствовал выставленному счету. В связи с этим пенсионер оплачивал только ту часть, которую считал правильно начисленной.

В мэрии отметили, что руководство города взяло ситуацию на контроль и проведет собственную проверку. "Сегодня председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Дмитрий Анисимов приехал к Величко Ю. А., чтобы получить информацию из первых рук, выслушать его претензии к управляющей компании <…> Сейчас в Комитете ЖКХ проверяют документы, которые предоставил уважаемый ветеран. Кроме того, запрошена необходимая документация от управляющей компании", - добавил Казанцев.

МВД и прокуратура проведут проверки

Проверку сообщений в местных СМИ организовала также и прокуратура Татарстана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уже опрошены сотрудники управляющей компании, истребованы и изучаются необходимые документы. Также прокуратурой приняты меры, направленные на пресечение действий управляющей компании по отключению энергоснабжения квартиры ветерана.

Ситуация с высказыванием угроз в адрес ветерана взята также на контроль руководством УМВД по Казани. "Сотрудники полиции Казани проведут все необходимые проверки и дадут правовую оценку действиям представителей управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района", - сообщили в МВД по Татарстану.