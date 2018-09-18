Чеченский хоровой коллектив даст концерт в московском метро

"19 сентября на станции метро "Сретенский бульвар" выступит трио гармонистов Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева. Артисты исполнят на гармониках не только национальную, но и мировую классическую музыку. 20 сентября национальные песни и музыку Северного Кавказа можно будет услышать на станции "Таганская", 21 сентября на станции "Курская" выступит мужская хоровая капелла "Илли" Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пассажиры услышат в московском метрополитене национальные песни и музыку Северного Кавказа в исполнении коллективов региона. Выступления артистов пройдут с 19 по 21 сентября в рамках фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", сообщили во вторник ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Там уточняется, что коллектив "Илли" традиционно принимает участие в музыкальных конкурсах в Чеченской Республике и в других регионах России, "соблюдая и популяризируя традиции старинного чеченского хорового пения". Выступления артистов в метрополитене пройдут с 19 по 21 сентября и будут начинаться в 12:30.

Фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" пройдет 22 и 23 сентября на Тверской площади в Москве. Мероприятие призвано объединить традиции семи регионов Северного Кавказа. Фестиваль впервые пройдет в формате выходного дня с включением различных площадок, рассчитанных на максимальное вовлечение жителей и гостей столицы. На нем будут представлены такие номинации как "Поэзия", "Фотография", "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Приз зрительских симпатий".

Организаторами фестиваля является Министерство по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.