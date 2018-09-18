Постпред Сирии в ООН выразил соболезнования России в связи с инцидентом с Ил-20

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари во вторник выразил глубокие соболезнования России в связи с инцидентом с российским Ил-20.

"Хотел бы выразить искренние соболезнования другу и коллеге, послу Российской Федерации [Василию Небензе] в связи с гибелью людей, мучеников в результате вчерашней израильской агрессии против города Латакия", - сказал Джаафари, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в арабской республике.

"Российские мученики в Сирии - это сирийские мученики, та же кровь, тот же враг, та же победа против того же вида терроризма, - подчеркнул дипломат. - Мы вместе с нашими союзниками привержены контртеррористической стратегии в Сирии, регионе и в мире на деле и на словах".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.