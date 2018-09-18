В Совете Европы сообщили, что Россия выполнила около четверти постановлений ЕСПЧ

"По данным на конец июня 2018 года, из 2380 постановлений ЕСПЧ в делах против РФ полностью выполнено и закрыто 608, то есть 25%", - отмечается в Twitter. Украина, согласно приведенным данным, к этому времени выполнила 253 решения европейского суда.

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Россия выполнила более 600 постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что составляет около четверти всех решений, принятых страсбургскими судьями в отношении РФ. Об этом говорится в русскоязычном Twitter Совета Европы (СЕ).

Исполнение решений #ЕСПЧ Россией (на конец июня 2018): из 2380 постановлений ЕСПЧ в делах против #РФ полностью выполнено и закрыто 608, то есть 25% https://t.co/79zPkQoWEQ

В Совете Европы напомнили, что "государства - члены СЕ обязаны исполнять постановления ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции о правах человека".

18 сентября в Страсбурге началось заседание Комитета министров Совета Европы, осуществляющего надзор за исполнением постановлений на основе информации, предоставляемой, в частности, соответствующими национальными властями и неправительственными организациями.