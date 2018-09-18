Аудитория церемонии Emmy сократилась до самого низкого в истории показателя

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Число зрителей, смотревших в США в понедельник церемонию вручения американской телевизионной премии Emmy, сократилось на 10,5% по сравнению с 2017 годом до самого низкого в истории показателя. Такие данные исследовательской службы Nielsen, проводящей соответствующие замеры телеаудитории, опубликованы в газете Los Angeles Times.

Как отмечается в материале, церемонию смотрели в США по телевизору в среднем примерно 10,17 млн человек. В прошлом году - 11,4 млн человек, а в 2016 году - 11,37 млн. Показатель за 2016 год были признан тогда самым низким в истории, теперь этот "антирекорд" побит.

Издание констатирует, что значительное сокращение телевизионной аудитории Emmy произошло после 2013 года, когда церемонию в США смотрели в среднем 17,7 млн человек. Одной из главных причин этого является то, что данное шоу все чаще смотрят в интернете.

70-я церемония вручения премии Emmy, присуждаемой за лучшие работы минувшего телесезона, показанные в прайм- тайм, состоялась в понедельник в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию вел телеканал NBC. Обладателем награды в главной категории - "Лучший драматический сериал" - стала сага "Игра престолов" (Game of Thrones).

Учрежденная в январе 1949 года Emmy присуждается американской Академией телевизионных наук и искусств и считается в США в области телевидения аналогом кинопремии Oscar. Победителям вручается статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом, символизирующий научно-техническую сторону телевидения.