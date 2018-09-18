Патриарх Кирилл и муфтий Сирии выразили соболезнования в связи с гибелью российского Ил-20

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил во вторник вечером в ходе встречи в Москве с Верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном тему гибели российского самолета Ил-20, сбитого над Средиземным морем, оба религиозных деятеля выразили глубокую скорбь по поводу произошедшего, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"В ходе состоявшейся сегодня встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Верховным муфтием Сирии шейхом Ахмадом Хассуном была затронута тема крушения в ночь на 18 сентября российского самолета Ил-20, сбитого над Средиземным морем. Шейх Ахмад Бадреддин Хассун выразил глубокие соболезнования Его Святейшеству и всем россиянам в связи с трагедией, в результате которой погибло 15 российских военнослужащих", - отметил отец Александр.

"Мы молим Всевышнего, чтобы души погибших солдат на территории Сирии упокоились мирно, и чтобы никогда Бог не допускал такие жертвы на сирийской земле", - передает слова муфтия пресс-секретарь.

Патриарх Кирилл, в свою очередь отметил, что "глубоко переживает" то, что произошло.

"Погибли наши военнослужащие, которые содействовали скорейшему примирению сторон в Сирии, которые своей миссией приближали мир на cирийской земле", - сказал предстоятель Русской церкви.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".