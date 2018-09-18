Трамп назвал "чрезвычайно печальным" инцидент со сбитым российским Ил-20

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает чрезвычайно печальным инцидент с российским самолетом Ил-20, который был в понедельник сбит в небе над Средиземным морем. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"На основе изучения фактов можно сделать вывод, что Сирия сбила российский самолет. Я понимаю, что по меньшей мере погибли 14 человек, и это чрезвычайно печально", - сказал он, заявив, что "это не очень хорошая ситуация". При этом он добавил, что вывод о том, что за уничтожение Ил-20 ответственны сирийские ПВО, сделан на основе первичных данных.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.