В Казани из-за инцидента с пенсионером-фронтовиком уволили директора управляющей компании

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Директор управляющей компании (УК) в Казани отстранен от должности после инцидента с пенсионером-фронтовиком Юрием Величко. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что управляющая компания добивается взыскания с пенсионера долга по оплате жилищно-коммунальных услуг путем отключения электроэнергии в его квартире. К взысканию долга УК якобы привлекла коллекторское агентство, от которого в адрес ветерана поступали различные угрозы.

"Глава Авиастроительного и Новосавиновского районов Алибаев ездил к ветерану, он принес ему свои извинения от имени руководства города и района <...> Алибаев сообщил, что приняты меры и директор УК отстранен от занимаемой должности, руководство города приняло решение погасить долг за коммунальные услуги и он погашен <...> Юрий Александрович в бодром здравии, извинения принял, самое главное, чтобы это не повторялось с другими", - сказал Казанцев.

По данным местных СМИ, во время проведения в доме пенсионера капитального ремонта он жил у знакомых. Поэтому счета за это время, по его мнению, не обоснованы. Также, по подсчетам Величко, в квитанциях за коммунальные услуги были допущены ошибки - фактический расход не соответствовал выставленному счету. В связи с этим пенсионер оплачивал только ту часть, которую считал правильно начисленной.

Проверку сообщений в местных СМИ организовала прокуратура Татарстана. На данный момент уже опрошены сотрудники управляющей компании, истребованы и изучаются необходимые документы. Также прокуратурой приняты меры, направленные на пресечение действий управляющей компании по отключению энергоснабжения квартиры ветерана.

Ситуация с высказыванием угроз в адрес ветерана взята также на контроль руководством УМВД по Казани. "Сотрудники полиции Казани проведут все необходимые проверки и дадут правовую оценку действиям представителей управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района", - сообщили в МВД по Татарстану.