СМИ: Берт Рейнолдс вычеркнул из завещания сына

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Актер Берт Рейнолдс, скончавшийся 6 сентября, вычеркнул своего единственного сына (приемного) Квинтона из завещания, однако оставил ему средства для существования в особом трастовом фонде. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на текст завещания портал TMZ.

"Я намеренно не упомянул его [Квинтона] в своей последней воле, так как я обеспечил его в декларации об учреждении трастового фонда, составленной еще при жизни", - приводит портал выдержку из документа.

Завещание было составлено еще в 2011 году. Единственным распорядителем движимого и недвижимого имущества Рейнолдса названа его племянница Нэнси Ли Браун. В случае ее смерти или недееспособности эти обязанности будут возложены на внучатого племянника Брайана Ритчи Брауна и внучатую племянницу актера Трейси Эрин Роджерс. Все имущество исполнителя передано упомянутому выше трастовому фонду, предназначенному для выделения финансовых средств на проживание родственникам актера, включая его приемного сына.

В 2005 году Рейнолдс был признан банкротом. На момент смерти его состояние оценивалось в $5 млн.

Рейнолдс родился в феврале 1936 года в городе Лансинг (штат Мичиган). Наиболее известными киноработами в его карьере, насчитывающей почти шесть десятков лет, стали роли в фильмах "Самый длинный ярд" (The Longest Yard, 1974), "Смоки и бандит" (Smokey and the Bandit, 1977), "Гонки "Пушечное ядро" (The Cannonball Run, 1981), "Стриптиз" (Striptease, 1996), "Ночи в стиле буги" (Boogie Nights, 1997). За участие в последнем из них Рейнолдс получил один из своих двух "Золотых глобусов" как лучший актер второго плана, а также номинировался на премию Oscar.

Актер был дважды женат: на актрисах Джуди Карне и Лори Андерсон. Находясь в браке с последней, Рейнолдс усыновил ребенка, родных детей у него не было.