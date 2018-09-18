Журналисты в Астрахани обсудят влияние итогов Каспийского саммита на информационную сферу

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Представители всех Прикаспийских государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении, а также делегация из Узбекистана примут участие в IV Каспийский медиафоруме, который открывается в среду в Астрахани. Участники обсудят сотрудничество, обмен информацией, а также итоги прошедшего в Казахстане Каспийского саммита, сообщил ТАСС губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Ожидаем, что участие в форуме примут более 150 человек, будут представлены все Прикаспийские страны. Впервые заявлены СМИ даже из Узбекистана. Медиафорум - каспийский, но ограничений для участия в нем нет", - сказал Жилкин.

Он заметил, что "тон медиафоруму" задаст прошедший в августе в Казахстане Каспийский саммит, на котором была подписана Конвенция о статусе Каспия. Его итоги, которые открывают новые возможности для пяти стран, в том числе в СМИ, обсудят на отдельной дискуссионной панели "Каспийское сотрудничество на новом этапе", где экспертом выступит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"Мы рассматриваем форум как очень полезную площадку. Я предполагаю выступить по итогам Каспийского саммита, планирую говорить и о Конвенции, и о других соглашениях, которые формируют сейчас правовую основу для сотрудничества в пятистороннем формате на Каспийском море. Сотрудничество СМИ между собой - тоже важная тема, которую обязательно обсудим", - сказал ТАСС Братчиков.

В рамках Каспийского медиафорума также пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, мастер-классы, будут подведены итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Кроме того, до начала форума в течение трех дней для молодых журналистов проходили семинары, в том числе с участием преподавателей Высшей школы экономики.

V Каспийский саммит прошел в казахстанском городе Актау 12 августа. Главным итогом саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией.

Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.