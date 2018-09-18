Форум гражданских активистов Северо-Запада России "Сообщество" открывается в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Гражданские активисты и представители некоммерческих организаций Северо-Западного федерального округа обсудят в среду проблемы развития малых городов и сельских территорий на региональном форуме "Сообщество", организованном Общественной палатой РФ (ОП РФ) в Калининграде. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы Общественной палаты Елена Жукова.

"Форум будет работать 19 и 20 сентября - два дня. Центральная тема - это развитие малых городов, для участия зарегистрировались более тысячи человек, представлен весь Северо-Запад РФ, а также северные города страны", - сказала Жукова. Участие в форуме примут замминистра строительства РФ Андрей Чибис, представители Общественной палаты России, региональных властей.

Форум пройдет на площадке Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, программа включает более 25 деловых мероприятий. Среди них дискуссии по вопросам механизмов стимулирования экономического развития территорий, приграничного сотрудничества и общественной дипломатии, роли муниципальных общественных палат и НКО, проблемы сохранения и привлечения жителей в малые города и села.

"Мы поднимем проблемы демографического убывания малых городов, возможности создания в них образовательных научно-технологических кластеров, которые позволяют не только сохранить молодежь, но и сделать малые города перспективными центрами реновации", - отметил председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, слова которого привели в пресс-службе.

Он добавил, что на форуме будут обсуждаться проблемы транспортной доступности, территориальной связанности регионов, городов и сел России, внутреннего и въездного туризма, повышения туристической привлекательности территорий, в том числе в контексте сохранения исторических поселений.

"Сообщество" для гражданских активистов

Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Его задача - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах, отмечают организаторы. В течение года региональные форумы проходят во всех федеральных округах страны.

Результатом станут предложения для итогового форума, который пройдет 2-3 ноября в Москве, а также тезисы для доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.