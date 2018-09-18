Сохранение культурного наследия обсудят в Новгороде российские и зарубежные специалисты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Второй Международный научный симпозиум национального российского комитета ИКОМОС "Памятники всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы" откроется в среду в Великом Новгороде. Симпозиум соберет около 200 российских специалистов, а также экспертов из других стран, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"В симпозиуме примут участие около 200 специалистов более чем из 20 регионов России, а также руководители Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), президенты национальных комитетов ИКОМОС, представители Минкультуры России, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Союза реставраторов России, Союза архитекторов России, правительства Новгородской области и официальные лица из других регионов", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты обсудят вопросы, посвященные объектам всемирного наследия, историческим городам России в системе всемирного наследия. Также они затронут тему культурного ландшафта и археологических исследований.

Программа симпозиума предусматривает шесть научных секций: "Исторические города России в системе всемирного наследия. Проблемы сохранения и развития"; "Культурные ландшафты, как объекты всемирного наследия"; "Границы объектов всемирного наследия: методика определения, законодательные лакуны"; "Памятники всемирного наследия в России. Исследование, диагностика, реставрация, презентация"; "Археологические исследования памятников всемирного наследия России"; "Проблемы сохранения и реставрации объектов культурного наследия".

"Надо отметить, что место для проведения столь крупного мероприятия международного значения выбрано не случайно - Великий Новгород и его окрестности включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году. В состав номинации входит 37 объектов", - сообщила представительница пресс-службы и добавила, что в числе этих объектов древнейший на Руси каменный храм - Новгородский Софийский собор начала XI века, один из самых выдающихся памятников военно оборонительного зодчества России XV-XVII веков Новгородский Кремль (Детинец); исторический архитектурный комплекс Ярославово Дворище (X-XI вв.) и другие.

Организаторами симпозиума выступают Министерство культуры РФ, национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (НК ИКОМОС), Россия, а также Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. К симпозиуму приурочена годичная конференция национального комитета ИКОМОС в России.

История ИКОМОС

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест был создан в 1965 году и сейчас является официальным международным консультантом и ответственным органом ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия. Эксперты ИКОМОС готовят заключения по номинациям на включение объектов в Список всемирного наследия.

С момента основания этой организации Россия принимала активное участие в ее деятельности. В 1978 году в Москве и Суздале прошла V Генеральная ассамблея ИКОМОС. А в 2015 году был зарегистрирован национальный комитет ИКОМОС в России, который стал главным инициатором и организатором многих мероприятий, включая и Первый международный научный симпозиум "Культурное наследие - площадка для диалога", прошедший в 2017 году в Ярославле.