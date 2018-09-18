На Балтийском форуме соотечественников обсудят права русскоязычных в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Участники VIII Балтийского форума соотечественников, который открывается в среду в Ленинградской области, обсудят кризисные явления в регионе Балтийского моря и вопросы соблюдения прав русскоязычных граждан. Об этом сообщила пресс-служба форума.

"Ежегодно Форум становится местом обсуждения ключевых вопросов, таких как правозащитная деятельность на территории прибалтийских государств, продвижение объективной информации о России, противодействие фальсификации исторических событий и дискриминации образования на русском языке", - говорится в сообщении.

Как отмечается в программе форума, пленарные сессии будут посвящены темам: "Кризисные явления в международной политике в регионе Балтийского моря: что делать?" и "Русский мир: от сохранения к развитию". Заявленный в программе доклад депутата Европарламента Яны Тоом посвящен борьбе за права русскоязычных.

В форуме также примут участие представители МИД России, Российской ассоциации Прибалтийских исследований, фонда "Русский мир", правительства Ленинградской области, российские и европейские ученые и политики.

На форуме также ждут представителей США. "Мы надеемся, что те авторитетные эксперты, которые приедут к нам из США, Европы и России найдут возможность встретиться в кулуарах форума и обсудить свои специфические проблемы и, может быть, "Балтийский форум" внесет маленький, но свой вклад в улучшение отношений во всем мире", - отметил исполнительный директор форума Александр Васильев.

Форум завершится 21 сентября.