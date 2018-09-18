THR: мемуары экс-главы ФБР Джеймса Коми экранизируют для телевидения

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Телевизионная производственная компания CBS Television Studios снимет мини-сериал на основе мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.
По его данным, право написать сценарий будущего телесериала предоставлено Билли Рэю, знакомому зрителям по работе над сюжетами криминального боевика "Капитан Филлипс" (Captain Phillips, 2013) и фантастической ленты "Голодные игры" (The Hunger Games, 2012). Продюсирование доверено сценаристу и режиссеру Алексу Куртцману, который является создателем и исполнительным продюсером сериала телекомпании CBS "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery, с 2017 года). Ввиду высокой конкуренции CBS Television Studios пока не определила, кто из многочисленных телеканалов и подразделений компании будет транслировать сериал.
"Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" вышла в свет в апреле. Экс-глава ФБР в своих мемуарах дает нелестные характеристики президенту США и приводит некоторые конфиденциальные подробности своих бесед с ним. В частности, Коми называет Трампа человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом". Коми сравнил Трампа с боссом мафии, указав, что тот требует от подчиненных не столько профессионализма, сколько преданности.
Президент США в Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом, выразив мнение, что его стоило бы посадить в тюрьму. Коми в одном из интервью признал, однако, что в своей книге переборщил с описанием черт характера и внешнего вида Трампа, вызывающих у него неприязнь.
В мае 2017 года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой.