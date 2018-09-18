THR: мемуары экс-главы ФБР Джеймса Коми экранизируют для телевидения

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Телевизионная производственная компания CBS Television Studios снимет мини-сериал на основе мемуаров бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". Об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter .

По его данным, право написать сценарий будущего телесериала предоставлено Билли Рэю, знакомому зрителям по работе над сюжетами криминального боевика "Капитан Филлипс" (Captain Phillips, 2013) и фантастической ленты "Голодные игры" (The Hunger Games, 2012). Продюсирование доверено сценаристу и режиссеру Алексу Куртцману, который является создателем и исполнительным продюсером сериала телекомпании CBS "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery, с 2017 года). Ввиду высокой конкуренции CBS Television Studios пока не определила, кто из многочисленных телеканалов и подразделений компании будет транслировать сериал.

"Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство" вышла в свет в апреле. Экс-глава ФБР в своих мемуарах дает нелестные характеристики президенту США и приводит некоторые конфиденциальные подробности своих бесед с ним. В частности, Коми называет Трампа человеком, "не связанным правдой", а его стиль руководства характеризует как "продиктованный эгоизмом". Коми сравнил Трампа с боссом мафии, указав, что тот требует от подчиненных не столько профессионализма, сколько преданности.

Президент США в Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом, выразив мнение, что его стоило бы посадить в тюрьму. Коми в одном из интервью признал, однако, что в своей книге переборщил с описанием черт характера и внешнего вида Трампа, вызывающих у него неприязнь.

В мае 2017 года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой.