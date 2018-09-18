Майкл Джордан пожертвовал $2 млн в помощь пострадавшим от урагана "Флоренс"

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американский экс-баскетболист Майкл Джордан пожертвовал $2 млн в фонд помощи пострадавшим от циклона "Флоренс", который обрушился на Восточное побережье США. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).
Число жертв циклона уже превысило 30 человек. Больше всего погибло в штате Северная Каролина - не менее 24 человек. В ряде восточных регионов страны зафиксированы серьезные наводнения.
Джордан родился в Нью-Йорке, однако его семья переехала в Уилмингтон (штат Северная Каролина), когда он был еще младенцем. "Я почувствовал, что должен действовать, так как это мой дом", - заявил экс-баскетболист AP, говоря о сделанном им пожертвовании.
По словам 55-летнего Джордана, некоторые члены его семьи и друзья до сих пор проживают на побережье Северной Каролины. Как отмечает AP, экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перевел по $1 млн американскому филиалу Красного Креста и недавно созданному фонду помощи пострадавшим от стихийного бедствия.
Джордан - двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1992 годы) и шестикратный чемпион НБА в составе клуба "Чикаго Буллз". Он также играл в составе "Вашингтон Уизардс". Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА.
"Флоренс", ранее являвшийся ураганом, а затем - штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с. Атмосферное явление в настоящее время находится вблизи границы штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 11 м/с.