Майкл Джордан пожертвовал $2 млн в помощь пострадавшим от урагана "Флоренс"

Число жертв циклона уже превысило 30 человек. Больше всего погибло в штате Северная Каролина - не менее 24 человек. В ряде восточных регионов страны зафиксированы серьезные наводнения.

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американский экс-баскетболист Майкл Джордан пожертвовал $2 млн в фонд помощи пострадавшим от циклона "Флоренс", который обрушился на Восточное побережье США. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

Джордан родился в Нью-Йорке, однако его семья переехала в Уилмингтон (штат Северная Каролина), когда он был еще младенцем. "Я почувствовал, что должен действовать, так как это мой дом", - заявил экс-баскетболист AP, говоря о сделанном им пожертвовании.

По словам 55-летнего Джордана, некоторые члены его семьи и друзья до сих пор проживают на побережье Северной Каролины. Как отмечает AP, экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перевел по $1 млн американскому филиалу Красного Креста и недавно созданному фонду помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Джордан - двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1992 годы) и шестикратный чемпион НБА в составе клуба "Чикаго Буллз". Он также играл в составе "Вашингтон Уизардс". Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА.

"Флоренс", ранее являвшийся ураганом, а затем - штормом, к настоящему времени ослаб и классифицируется как пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет менее 11 м/с. Атмосферное явление в настоящее время находится вблизи границы штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир и движется в северо-восточном направлении со скоростью около 11 м/с.