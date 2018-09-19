В Якутии изучат опыт стран Скандинавии для подготовки муниципальных служащих

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Высшая школа инновационного менеджмента Якутии, которая является ведущим центром подготовки государственных и муниципальных служащих региона, изучит опыт стран Скандинавии для подготовки кадров для арктических муниципалитетов. Об этом ТАСС сообщил в среду первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный.

"Высшую школу инновационного менеджмента (ВШИМ) приняли в число членов международного консорциума "Университет Арктики". Мы получили письмо-подтверждение по итогам совета правления организации. Число якутских вузов и научно- образовательных учреждений, входящих в консорциум, выросло до девяти. Туда входят наши ведущие вузы - Северо-Восточный федеральный университет, Арктический институт культуры и искусств, Якутская сельхозакадемия, научные институты, колледжи", - рассказал Присяжный, который является также членом правления этой международной организации.

По словам собеседника агентства, вступление в консорциум позволит учебному заведению получить доступ к учебным материалам, тренингам и образовательным обменам с вузами стран Скандинавии, США, российских регионов. "ВШИМ готовит кадры для муниципалитетов республики. Как известно, есть большая специфика работы у северных муниципалитетов. Для нас важен опыт, например, стран Скандинавии", - отметил он, добавив, что с университетом Аляски (США) планируется наладить совместное обучение муниципальных служащих методике оценки ущерба и управления рисками при стихийных бедствиях.

Университет Арктики - это международная сеть университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов и других организаций, занимающихся вопросами образования и исследований на Севере. На территории России действуют два административных офиса Университета Арктики: Исследовательский офис в Архангельске (на базе САФУ) и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске (на базе СВФУ).