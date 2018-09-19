Бывший мэр Красноярска возглавил Сибирский государственный университет им. Решетнева

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов назначен врио ректора Сибирского государственного университета имени академика М. Ф. Решетнева, который является опорным для края. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"С 19 сентября 2018 года временно исполняющим обязанности ректора... стал Эдхам Шукриевич Акбулатов. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ", - говорится в сообщении.

Акбулатов в 2002-2011 годах занимал должности заместителя губернатора, председателя правительства, и. о. губернатора Красноярского края, в 2012-2017 годах был мэром регионального центра.

Опорный университет в Красноярском крае был создан на основе Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) и Сибирского государственного технологического университета (СибГТУ) в 2016 году.