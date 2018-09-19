Власти выделят 10 млн рублей, чтобы обеспечить теплом жителей района на севере Забайкалья

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края выделят порядка 10 млн рублей коммунальному предприятию, из-за долгов которого отопительный сезон не начался вовремя в двух поселениях Тунгокоченского района. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального министерства территориального развития.

Ранее сообщалось, что на территории Тунгокоченского района введен режим чрезвычайной ситуации за отсутствия нормативного запаса топлива в котельных в селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский.

"В ближайшее время ресурсоснабжающей организации будет направлено около 10 млн рублей субсидии на компенсацию межтарифной разницы для разблокировки счетов и приобретения топлива. Кроме того, министерством достигнута договоренность о выделении муниципалитету 2,2 т угля из материального резерва Забайкальского края для обеспечения отопительного процесса. При этом району необходимо решить вопрос с доставкой топлива на котельные", - приводит пресс-служба слова замминистра территориального развития края Алексея Горенкова.

Тунгокоченский район расположен на севере Забайкальского края и относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный сезон здесь должен был начаться 15 сентября.

В Вершино-Дарасунском живут 5,5 тыс. человек, в Верх-Усуглях - 2,5 тыс. Как уточнили в администрации района, в Вершино-Дарасунском около трети жителей получают тепло по централизованной системе отопления, в Верх-Усуглях таких около 500 человек. Остальные жители топят свои дома сами.

По информации синоптиков, в среду днем температура воздуха в Тунгокоченском районе превышает 15 градусов тепла. Однако, по данным регионального ГУ МЧС, в Забайкалье объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют, что 20-21 сентября местами в крае выпадут сильные осадки, ветер усилится до 20-24 м в секунду, температура воздуха понизится на восемь и более градусов.