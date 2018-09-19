Огонь международных игр "Дети Азии" прибудет на Сахалин 31 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Огонь первых зимних международных игр "Дети Азии" доставят на Сахалин 31 декабря 2018 года. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник департамента Эстафеты огня 28-й Всемирной зимней Универсиады Кирилл Пяртель.

"Огонь первых зимних международных игр зажжется 21 декабря 2018 года в Республике Саха (Якутия) - место рождения самих игр, [и] прибудет в Южно-Сахалинск 31 декабря в канун Нового года. Огонь посетит все муниципальные районы в области <...>", - сказал Пяртель.

Сахалинская область примет первые зимние международные игры "Дети Азии" в феврале 2019 года (с 8 по 17 февраля). По предварительным данным, их участниками станут свыше 2 тыс. юных спортсменов в возрасте до 16 лет из более чем 20 стран мира. Они будут бороться за победу в восьми видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

На Сахалине уже практически подготовлена инфраструктура для состязаний. В частности, это действующие спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", где в начале года к зимней Олимпиаде готовились участники российской сборной, а также ледовые арены и новый биатлонный центр.

Оргкомитет по подготовке Игр возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В состав коллегиального совещательного органа также включен министр спорта России Павел Колобков.