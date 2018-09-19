Эксперимент с надписями на асфальте у пешеходных переходов охватит еще 35 "зебр" в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Предупреждающие надписи, которые напомнят пешеходам о правилах перехода дороги появятся еще на 35 "зебрах" в Москве до конца сентября. Об этом в среду сообщается на сайте столичной мэрии.

По задумке, привлекающие внимание надписи напомнят горожанам о правилах безопасности на пешеходном переходе, что поможет снизить аварийность. На тротуарах рядом с "зебрами" будут предупреждения: "Возьмите ребенка за руку", "Посмотрите по сторонам" и "Снимите наушники".

"Такие надписи - совместный проект ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности, что может привести к аварийной ситуации. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги - они могут отстать. "Говорящие" пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах", - рассказали порталу в пресс-службе ЦОДД.

Первые 14 таких надписей возле пешеходных переходов нанесли еще в начале мая.

В Москве для безопасности и удобства пешеходов постоянно регулируют режим работы светофоров на оживленных переходах. По просьбам граждан на некоторых из них увеличивают продолжительность зеленого сигнала, на других - уменьшают время ожидания зеленого света.