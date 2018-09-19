Утилизацию затонувших на территории ДФО судов могут включить в нацпроект "Экология"

ТАСС, 19 сентября. Утилизацию затонувших на территории Дальнего Востока судов могут включить в нацпроект "Экология". С просьбой оказать помощь в этом общем для регионов вопросе к главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу обратились в ходе рабочей встречи главы дальневосточных субъектов, сообщили в среду ТАСС в правительстве Магаданской области.

Поводом для обращения к федеральным властям послужил случай, связанный с недавней утечкой нефтепродуктов из затонувшего в 2006 году в бухте Нагаева Магаданской области судна "Профессор Моисеев". Власти региона решили поднять рыболовный траулер для обследования и дальнейшей утилизации, но заявляют, что для этого необходимы средства из федерального бюджета. С проблемой брошенных судов сталкивались также и остальные субъекты ДФО.

"На самом деле проблема не только в недофинансировании, но и в отсутствии понимания того, кто этим вообще должен заниматься. Ведь федеральные органы, ведомства всевозможные ссылаются друг на друга, и никто не хочет брать обязанности на себя и тратить деньги... Сергей Константинович (губернатор Магаданской области Сергей Носов - прим. ТАСС) обратился к Кобылкину и попросил Минприроды подключиться к решению проблемы. Так как, в общем-то, все дальневосточники [главы регионов] об этом заявили, скорее всего, вопрос будет решаться, <…> это попадет в нацпроект "Экология", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя облправительства, по итогам встречи Трутнев дал поручение собрать до середины октября полную информацию со всех дальневосточных субъектов и проанализировать ее для дальнейшего принятия решения.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, большая часть из трех десятков судов, затопленных в бухте Нагаева в Магадане, не имеют собственника или он неизвестен. По закону, обязанность поднимать судно и другое имущество, которое угрожает загрязнением акватории, возложена на собственников. В ходе проверок транспортной прокуратуры были установлены владельцы только двух судов, которые не принимали меры к очистке акватории. По обоим случаям суд удовлетворил иски прокурора о возложении на судовладельцев обязанности по подъему их имущества.

За многие годы на морском дне территории Дальнего Востока затонуло более тысячи судов. В одном только заливе Петра Великого Приморского края затоплено более 130 судов. Бесхозные корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровском и другими регионами Дальнего Востока.