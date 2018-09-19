Крымские заповедники перешли под контроль Минприроды РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Крымские заповедники получили федеральный статус и перешли под контроль Минприроды РФ, соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Минприроды.
Ранее заповедники находились в ведении Республики Крым, уточнили в пресс-службе.
"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Республики Крым особо охраняемых природных территорий [ООПТ] федерального значения", - говорится в сообщении.
По информации министерства, список российских особо охраняемых природных территорий увеличился на пять государственных природных заповедников общей площадью около 30 тыс. га: "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной", один национальный парк "Крымский" площадью 34,5 тыс. га и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тыс. га: "Каркинитский" и "Малое филлофорное море".
По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны.
В сентябре 2016 года бывший глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что министерство совместно с другими федеральными органами власти и Советом министров Крыма выполняет поручение правительства РФ о передаче ряда крымских заповедных территорий в федеральную собственность, что должно обеспечить большее внимание к ним, в том числе и за счет финансирования из федерального бюджета. Речь шла о Крымском природном заповеднике с филиалом "Лебяжьи острова", Ялтинском горно-лесном, Карадагском, Казантипском и Опукском заповедниках, и о заказниках "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".