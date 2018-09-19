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Крымские заповедники перешли под контроль Минприроды РФ

Федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на этих территориях режима особой охраны, отметил глава министерства Дмитрий Кобылкин

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Крымские заповедники получили федеральный статус и перешли под контроль Минприроды РФ, соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Минприроды.

Ранее заповедники находились в ведении Республики Крым, уточнили в пресс-службе.

"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Республики Крым особо охраняемых природных территорий [ООПТ] федерального значения", - говорится в сообщении.

По информации министерства, список российских особо охраняемых природных территорий увеличился на пять государственных природных заповедников общей площадью около 30 тыс. га: "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной", один национальный парк "Крымский" площадью 34,5 тыс. га и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тыс. га: "Каркинитский" и "Малое филлофорное море".

По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны.

В сентябре 2016 года бывший глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что министерство совместно с другими федеральными органами власти и Советом министров Крыма выполняет поручение правительства РФ о передаче ряда крымских заповедных территорий в федеральную собственность, что должно обеспечить большее внимание к ним, в том числе и за счет финансирования из федерального бюджета. Речь шла о Крымском природном заповеднике с филиалом "Лебяжьи острова", Ялтинском горно-лесном, Карадагском, Казантипском и Опукском заповедниках, и о заказниках "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКрым
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