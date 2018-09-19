Более 1 млн тонн грузов доставили в отдаленные районы Якутии

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Северный завоз в отдаленные районы Якутии выполнен на 90,6%, за летнюю навигацию в районы республики доставили более 1 млн тонн топлива и жизнеобеспечивающих грузов. Завоз осложняется низким уровнем воды в северных реках, сообщил журналистам председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности региона Юрий Зайцев.
"Доставили 1,068 млн тонн грузов и топлива. Это 90,6% от плана (при плане 1,183 млн тонн). Некоторые сложности возникли из-за низких уровней воды на реках Яна, Индигирка и штормовыми ветрами на морских участках Северного морского пути. С середины августа судоходной обстановки на Яне не было вообще. Плановые перевозки начались только 11 сентября", - рассказал Зайцев, отметив, что во всех селах имеется запас топлива до открытия автозимников в октябре- ноябре в зависимости от погодных условий.
Он добавил, что ежегодно в арктические районы доставляются свежие овощи на двух рефрижераторных судах. "Плановый объем сельхозпродукции в навигацию 2018 года доставлен до арктических районов полностью. Это порядка 550 тонн овощей", - уточнил председатель комитета.
Навигация по арктическим и северным рекам завершается в начале октября, напомнил Зайцев. По данным властей региона, на подготовку к отопительному сезону в Якутии выделено из различных источников около 29,8 млрд рублей, из них более 12,2 млрд рублей - на завоз топлива в арктические районы.