Здоровье жителей сел Тульской области проверят врачи и волонтеры-медики

ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Тульская область присоединилась к проекту "#ДоброВСело", организованному Минздравом РФ, Росмолодежью и Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики". Начиная с 19 сентября волонтеры и врачи организуют для жителей сел и деревень региона экспресс-диагностику и консультации в мобильных центрах здоровья, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Проект "#ДоброВСело" стартует в среду в поселке Ханино Суворовского района. Волонтеры-медики выполнят забор крови для анализа на уровень сахара и холестерина, помогут с вакцинацией против гриппа. В передвижных комплексах жители смогут пройти обследование у терапевтов, кардиологов, офтальмологов и других специалистов", - сказали в пресс-службе.
В течение нескольких дней волонтеры и врачи посетят села и деревни Одоевского, Белевского, Чернского, Щекинского и Плавского районов. "Также волонтеры наведут порядок на территории сельских здравпунктов, помогут в проведении их косметического ремонта", - добавили в пресс-службе.
Проект "#ДоброВСело" организован в рамках Года добровольца (волонтера) в России, которым объявлен 2018 год. Он предполагает, что в течение полутора месяцев медработники и волонтеры будут посещать села и деревни и проводить профилактические и просветительские акции. Инициатива призвана повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность медицинских услуг населению. Официально проект стартовал 15 сентября в селе Тишково Пушкинского района Московской области.