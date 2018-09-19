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Ситуация на Корейском полуострове

Мун Чжэ Ин попробовал в Пхеньяне лапшу нэнмён

Кроме того, президент Южной Кореи вышел на балкон ресторана "Оннюгван" и сфотографировался на фоне набережной реки Тэдонган
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын Pyongyang Press Corps Pool via AP
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын
© Pyongyang Press Corps Pool via AP

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил в среду в Пхеньяне ресторан "Оннюгван", где попробовал холодную лапшу нэнмён. Кадры его посещения ресторана демонстрируют в пресс-центре межкорейского саммита в Сеуле.

Мун Чжэ Ин попробовал не только лапшу, но и другие блюда пхеньянской кухни. Южнокорейский президент также вышел на балкон и сфотографировался на фоне набережной реки Тэдонган, протекающей через Пхеньян.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ИрМун Чжэ Ин
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