Более 1100 случаев инфаркта выявили в Приморье с начала года при помощи системы теле-ЭКГ

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Медики Приморского края с начала 2018 года выявили более 1100 случаев инфаркта при помощи системы мобильной телемедицины (теле-ЭКГ). Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе администрации края.
"С начала года медработники станций скорой медицинской помощи края выполнили более 35 тыс. обследований при помощи теле-ЭКГ, выявив более 1100 случаев инфаркта", - цитирует пресс-служба координатора проекта "Теле-ЭКГ" в Приморье и главного врача станции скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрия Чурилова.
По его словам, в этом году количество кардиообследований при помощи теле-ЭКГ выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Только за летний период фельдшеры приморской "скорой" выполнили более 18 тыс. обследований, выявив инфаркт у более 600 человек.
"Теле-ЭКГ - один из жизненно важных проектов, реализуемых в крае в области здравоохранения. Он интегрирован как в ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), так и службу скорой медицинской помощи", - отметил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.
По данным краевого департамента здравоохранения, применение системы теле-ЭКГ-диагностики повысило качество оказания медицинской помощи в регионе. Пока система используются только в 29 фельдшерско-акушерских пунктах, однако, как заверили ТАСС в региональном депздраве, до конца 2018 года их число возрастет.
Проект "Теле-ЭКГ" реализуется в регионе в рамках программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы.