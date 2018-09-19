Почти 750 сирот в Подмосковье получат жилье в 2018 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 750 сирот в Московской области в 2018 году будут обеспечены жильем в рамках региональной программы "Жилище". На ее реализацию выделено более 1,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе и.о. первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.
"В 2018 году в Московской области жилье получили уже 450 детей-сирот. Всего в этом году в Подмосковье жильем обеспечат 748 сирот в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 1,9 млрд рублей", - процитировали ее в пресс-службе. По информации аппарата Забраловой, из 450 уже переданных сиротам квартир 275 находятся в домах-новостройках.
Согласно данным пресс-службы, всего в Московской области проживает порядка 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тыс. детей. Более 8,5 тыс. детей воспитываются в семьях усыновителей.
В 2017 году жилье получили 762 детей-сирот.