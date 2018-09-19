Путин: уроки Мюнхенского сговора актуальны сегодня, двойные стандарты ведут к катастрофе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уроки Мюнхенского сговора убедительно подтверждают, что глобальную безопасность невозможно обеспечить с помощью закулисных интриг и сговоров. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина в адрес организаторов и гостей историко-документальной выставки "Мюнхен-38. на пороге катастрофы". Приветствие зачитал в среду руководитель Росархива Андрей Артизов на открытии экспозиции, посвященной 80-й годовщине подписания Мюнхенского соглашения.
"Заключенная тогда сделка между Великобританией, Германией, Италией и Францией открыла путь к разделу Чехословакии, в котором приняли участие не только нацисты, но и ряд государств Европы, подтолкнула человечество к роковой черте, к началу Второй мировой войны, принесшей неизмеримые страдания, жертвы и разрушения", - отметил глава российского государства.
"Уроки Мюнхена актуальны и сегодня, они убедительно подтверждают, что глобальную безопасность невозможно обеспечить с помощью закулисных интриг и сговоров, а геополитические амбиции, лицемерие и двойные стандарты неизменно приводят к катастрофическим последствиям и росту напряженности в международных отношениях", - подчеркнул президент.
"Уверен, что такой важный, востребованный научно-просветительский проект, каким, без сомнения, является выставка, позволит дать объективную оценку предвоенным событиям, внесет свою лепту в защиту исторической правды, будет интересен самой широкой аудитории, - говорится в приветствии. - Благодарю организаторов выставки за большой кропотливый труд, желаю успехов и всего наилучшего".