Билеты в ростовский зоопарк начал продавать робот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Сервисный робот Waybot, разработанный студентами Донского государственного технического университета (ДГТУ), начал продавать билеты в зоопарк Ростова-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ДГТУ в среду.
"Робот Waybot, разработанный выпускниками и студентами опорного вуза, приступил к работе в Ростовском зоопарке. Робот-кассир будет встречать посетителей, рассказывать им о жизни зоопарка, продавать входные билеты, а также распечатывать билеты, приобретенные на официальном сайте учреждения. Waybot умеет выводить на сенсорный экран актуальные новости о представленных в зоопарке животных и анонсировать мероприятия", - говорится в сообщении.
Робот перемещается по зоопарку с помощью специально разработанной в вузе платформы на так называемых всесторонних колесах - в основные колеса вмонтированы колеса поменьше для плавности движений. Кроме того, что у робота подвижные голова и руки, он умеет придавать своему поведению эмоциональную окраску, для того чтобы "подружиться" с пользователями.
"Продажа билетов через официальный сайт зоопарка поможет уменьшить очереди в кассы, а также позволит посетителям прикоснуться к современным технологиям. Сейчас наша команда старается сделать зоопарк мобильным и удобным для наших гостей, и я думаю, робот Waybot станет любимчиком публики", - цитирует пресс-служба вуза слова директора зоопарка Александра Жадобина.
Также разработчики сделали корпус Waybot водонепроницаемым для уличного использования и оборудовали антивандальным монитором. Робот обучен безопасному маневрированию среди большого количества людей.