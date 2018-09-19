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Размер материнского капитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Размер материнского капитала к 2021 году составит 489 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

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На сегодняшний день размер маткапитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.

"В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 году - 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей", - сказала Голикова.

Она добавила, что на материнский капитал в 2019 году запланированы средства в сумме 325,6 млрд рублей, в следующие два года - 337 млрд рублей и 347,5 млрд рублей соответственно.

Планируется, что материнский капитал ежегодно будут получать 1 млн граждан. В проекте бюджета пенсионного фонда заложена индексация суммы материнского капитала начиная с 1 января 2020 года, добавила вице-премьер.

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