Размер материнского капитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Размер материнского капитала к 2021 году составит 489 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
На сегодняшний день размер маткапитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.
"В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 году - 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей", - сказала Голикова.
Она добавила, что на материнский капитал в 2019 году запланированы средства в сумме 325,6 млрд рублей, в следующие два года - 337 млрд рублей и 347,5 млрд рублей соответственно.
Планируется, что материнский капитал ежегодно будут получать 1 млн граждан. В проекте бюджета пенсионного фонда заложена индексация суммы материнского капитала начиная с 1 января 2020 года, добавила вице-премьер.