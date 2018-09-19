Парламентарии арктических стран поддержали проведение в Финляндии Арктического саммита

ХЕЛЬСИНКИ, 19 сентября. /ТАСС/. Парламентарии стран Арктического региона поддерживают организацию в Финляндии Арктического саммита. Об этом говорится в заявлении парламентариев, одобренном в рамках конференции в финском городе Инари в Лапландии. Мероприятие проходит 17-19 сентября в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017-2019 годах.
"Конференция парламентариев надеется, что главы государств Арктического региона сядут за один стол для обсуждения устойчивого развития с точки зрения северных территорий. Депутаты единогласно одобрили это заявление в пользу проведения Арктического саммита", - говорится в сообщении, распространенном финским парламентом. По словам главы финской делегации Катри Кулмуни, финская сторона хотела бы, чтобы саммит состоялся в период председательства страны в Арктическом совете и прошел в Финляндии, "но самое важное, чтобы вопросы Арктики были обсуждены на самом высоком политическом уровне".
В заявлении парламентариев также выражается надежда на то, что министры связи государств региона проведут встречу для обсуждения того, как улучшить коммуникацию в регионе, в частности, при помощи спутников. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Арктический саммит может быть организован в первой половине следующего года.
На конференцию приехали порядка 50 делегатов из стран северной Европы, Канады, России, Европарламента, организаций коренных народов региона, а также стран - наблюдателей в Арктическом совете - Китая и Сингапура. В заключение мероприятия будет принято общее заявление по целям развития Арктического региона.
Председательство в Арктическом совете
Финляндия председательствует в Арктическом совете в 2017-2019 гг. В связи в этим на территории страны проводится множество мероприятий разного уровня по обсуждению проблем Арктики.
Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.