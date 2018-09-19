Суд сократил срок заключения Макарову, избитому в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство Евгения Макарова, подвергавшегося пыткам в ИК-1 в 2017 году, с просьбой зачесть ему по новому порядку время пребывания в СИЗО в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Макаров, вам снижено наказание и зачтен срок отбытия в СИЗО", - сказал судья Сергей Лапшин.
Как уточнила адвокат Макарова Ирина Бирюкова, срок заключения будет сокращен на два месяца. Против удовлетворения ходатайства Макарова на суде выступил прокурор, мотивировав это тем, что "срок содержания заключенного в едином помещении камерного типа, штрафном изоляторе превышает срок нахождения им в СИЗО".
На заседании суда было отмечено, что Макаров, находясь в колонии, неоднократно нарушал дисциплину. "138 взысканий получил заключенный во время отбывания наказания", - уточнил Лапшин.
Как сообщалось ранее, Евгений Макаров был осужден в 2012 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Сейчас он находится в ярославской колонии № 8 и должен освободиться 22 октября этого года. По данным уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, Макаров провел в СИЗО около семи месяцев.
Президент РФ Владимир Путин 4 июля подписал закон, приравнивающий один день пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии.
Дело о пытках в ярославской колонии
Материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. В итоге 17 сотрудников ярославской колонии № 1 были отстранены от исполнения обязанностей. Заволжский районный суд Ярославля арестовал 13 фигурантов дела, один находится под домашним арестом по состоянию здоровья.
23 августа на сайте "Новой газеты" появилось еще одно видео об избиении заключенных в колонии №1. При изучении видеозаписи среди избивавших следователи выявили фигурантов дела об избиении Макарова. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, которое объединено с первым.