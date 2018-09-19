На тотальное наблюдение в колониях и СИЗО и хранение видео требуется 16 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тотальное оснащение видеорегистраторами сотрудников исправительных учреждений и видеокамерами - помещений, а также хранение видеоматериалов сроком не менее года потребует выделения более 16 млрд рублей из бюджета. Об этом сообщил первый замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

"Общая потребность территориальных органов ФСИН России в переносных видеорегистраторах составляет более 28 тыс. комплектов, на закупку которых потребуется полмиллиарда рублей. В камерах видеонаблюдения, системах охранного телевидения - 34 тыс. Это потребует еще около 1 млрд рублей. Для реализации увеличения хранения сроков видеоматериалов до одного года потребуется выделение еще около 15 млрд рублей", - сказал он.

Рудый также отметил, что в среднесрочной перспективе осуществить это невозможно. Кроме того, для качественного несения службы потребуется также увеличить штат, так как нагрузка на операторов наблюдения значительно возрастет.

Как сообщил Рудый, дополнительные меры вводятся в связи с происшествиями в ярославской и брянской колониях. Он отметил, что проводится анализ материалов проверок по всем случаям применения физической силы и спецсредств к заключенным. В случае выявления нарушений принимаются соответствующие меры реагирования.

В этой связи ФСИН России намерена обеспечить постоянное ношение сотрудниками учреждений уголовно-исправительной системы (УИС) включенных переносных видеорегистраторов во время несения службы. "Также поставлена задача оборудовать все запираемые помещения камерами видеонаблюдения. В каждом учреждении [планируется]обеспечить архивы [за срок] не менее 30 суток", - сказал он.

По состоянию на 1 июля 2018 года в учреждениях ФСИН России для наблюдения используются 116 тыс. видеокамер, что в два раза больше, чем в 2012 году (50 тыс.). Количество переносных видеорегистраторов с 2012 года выросло в три раза - с 6 тыс. до 18 тыс. Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что служба уже договорилась о поставках неотключаемых видеорегистраторов для сотрудников исправительных учреждений. По его словам, в перспективе ведомство намерено сделать тотальным охват видеонаблюдением всех помещений в колониях и СИЗО, где находится спецконтингент.

ЧП в колониях

Как сообщил ранее ТАСС Максименко, в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, выявлены 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись с регистратора одного из сотрудников с кадрами "воспитательного" избиения осужденного Евгения Макарова, произошедшего 27 июня 2017 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий, в нем фигурируют 12 бывших сотрудников колонии. 11 из них заключены под стражу, один - под домашний арест.